E’ realtà il 1° rally “Giro dei Monti Savonesi Storico”

Albenga, 7 nov. – Nella prestigiosa Sala degli Stucchi del Comune di Albenga si è tenuta, questa mattina, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del rally “Giro dei Monti Savonesi Storico”, in programma ad Albenga il 16 e 17 novembre prossimi. Sono intervenuti il Sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, il vice Sindaco Alberto Passino, Domenico Salati, Presidente della Asd Sport Infinity di Andora, oltre a Franco Peirano, in passato anima della precedente corsa ed ora collaboratore dei promotori.

La gara – Preceduta da una stimolante sfida sui kart elettrici tra i piloti partecipanti – prevista sulla Pista di Albenga alle ore 19 di venerdì 15, al termine delle ricognizioni ufficiali – la prima edizione del rally “Giro dei Monti Savonesi Storico” scatterà da Largo Doria alle ore 15:30 di sabato 16, dove farà ritorno verso le 19 dopo che gli equipaggi in lizza avranno effettuato le prime prove speciali della gara, i due passaggi su “Caso” (km 10,05) previsti nella prima tappa. Il rally riprenderà domenica mattina, sempre da Largo Doria, alle ore 07:00 e riserverà ai partecipanti, che ripartiranno in ordine di classifica, altre cinque prove cronometrate, alternate sui tratti denominati “Scravaion” (km 10,16) e “Il bosco di Babbo Natale” (km 11,32): il primo sarà percorso tre volte, l’altro due. Arrivo previsto, sempre in Largo Doria, per le 15:41.

Nel complesso, i concorrenti affronteranno quasi 293 km di percorso, oltre 73 dei quali relativi alle prove speciali, che avranno una lunghezza pari al 25 per cento del tragitto totale. Al 1° rally “Giro dei Monti Savonesi Storico” è abbinata una gara di regolarità sport denominata “1^ Regolarità Sport Infinity”. Massimo riserbo, ovviamente, da parte degli organizzatori sui nomi dei partecipanti, che saranno ufficializzati dopo l’11 novembre, termine ultimo per iscriversi alla gara.

Il rally e il territorio – Grande attesa, ad Albenga, per questo nuovo “Giro dei Monti Savonesi Storico”, un tempo manifestazione primaria del calendario sportivo della Città delle Torri. “Per Albenga il Rally dei Monti Savonesi è stata una tradizione che le generazioni come la mia ricordano con grande nostalgia – ha sottolineato il Sindaco Riccardo Tomatis durante la presentazione – ed il fatto di poterlo rifare è una scelta che renderà felici molti cittadini e porterà in città un turismo destagionalizzato che coinvolgerà l’intero territorio. Molti ospiti si fermeranno ad Albenga per alcuni giorni e ne apprezzeranno le caratteristiche storiche e artistiche, poiché l’evento è organizzato per valorizzare tutti questi aspetti oltre a quello legato all’enogastronomia“.

La valenza turistica della manifestazione è emersa anche nell’intervento di Alberto Passino, vice Sindaco di Albenga. “Vorrei ringraziare – ha rilevato – il Comitato Locale Turismo e tutti i suoi componenti che, con grande spirito di collaborazione ed intuito, hanno subito colto la grande occasione che Albenga non poteva perdere, quella di riportare dopo anni il rally Giro dei Monti Savonesi Storico nella Città delle Torri. Tutto ciò è stato possibile anche grazie al contributo dell’imposta di soggiorno, che è stata investita in questo importante evento. Ora ci avviciniamo alle fasi più salenti della manifestazione che coinvolgerà non solo il centro città, ma anche le frazioni e, in generale, tutto il territorio grazie ai vari passaggi che sono stati ideati. E, questa, una collaborazione pubblico – privato che, siamo certi, darà i suoi frutti riportando un grande evento motoristico, per gli appassionati e non solo, nella nostra Città”.

Di nuovo ad Albenga – Attesa ed entusiasmo anche da parte degli organizzatori. “Un rally che fin da piccolo andavo a vedere – ha detto Domenico Salati, Presidente della Asd Sport Infinity – ed oggi organizzo anche se in veste storica. Abbiamo curato ogni più piccolo particolare affinché i piloti si possano godere al meglio una gara con così tanta storia“. Infine, Franco Peirano, che ha vissuto fattivamente il passato del rally ed ha contribuito, altrettanto fattivamente, alla nascita del “Giro dei Monti Savonesi Storico”. “Siamo ripartiti – ha puntualizzato il collaboratore degli organizzatori – per l’iniziativa di alcuni imprenditori locali che hanno avuto l’idea di riproporre l’evento ed hanno subito ottenuto il sostegno convinto da parte dell’Amministrazione Comunale e del Comitato Locale Turismo. Dopo tanti anni la Città delle Torri riavrà il suo rally: saranno le auto storiche a passare di nuovo sulle strade che loro stesse hanno contribuito a rendere famose”. Percorso, dettagli,immagini, video ed altre info della gara sul portale www. girodeimontisavonesistorico.it .