Due tir incastrati nella notte nel Savonese

Notte di passione per i Vigili del Fuoco

Due Tir sono rimasti incastrati sulle strade provinciali della Liguria in poche ore, causando disagi alla viabilità e impegnando intensamente i vigili del fuoco savonesi.

Il primo incidente si è verificato intorno alle 4:30 a Stella, in provincia di Savona, mentre il secondo ha avuto luogo a Ranzi, frazione di Pietra Ligure.

Le cause: chiusure Autostradali e navigatori fuorvianti

Ancora una volta, la causa indiretta potrebbe essere attribuita alle chiusure autostradali notturne, che costringono i mezzi pesanti a deviare su strade secondarie e spesso impervie.

Alle 4:30 è arrivata la prima segnalazione: un autista straniero di un Tir si è ritrovato bloccato sulla via Aurelia, senza possibilità di avanzare o retrocedere. L’intervento per liberare la strada si è concluso dopo le sei del mattino, ma ha comportato la completa chiusura dell’accesso al paese, con pesanti ripercussioni sulla viabilità locale.

Secondo incidente: tir incastrato a Ranzi, Pietra Ligure

La dinamica del secondo incidente, avvenuto intorno alle 7 del mattino, è molto simile. Un altro autista straniero, ingannato dal navigatore, si è trovato su una strada provinciale a Ranzi, frazione di Pietra Ligure, dove il mezzo è rimasto incastrato tra le strette curve e le alte pareti di edifici e muraglioni. L’intervento dei vigili del fuoco, già noto per la difficoltà della zona, era ancora in corso alle 8 del mattino, con l’ausilio di un’autogru per facilitare la manovra e disincastrare il veicolo.