Nervi, la polizia interviene per la musica e trova pistola e hashish

Una 39enne arrestata. È successo ieri sera a Nervi in via del Commercio

La polizia ha arrestato una 39enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per possesso di arma clandestina.

Gli agenti di una volante sono intervenuti presso un appartamento di via del Commercio a Genova Nervi per la segnalazione di disturbo a causa di rumore alto.

Giunti davanti all’ingresso dell’abitazione, gli operatori hanno più volte bussato alla porta, ma la donna ha prima spento la musica, poi ha fatto finta di non essere in casa; gli agenti però hanno sentito dei rumori riconducibili a oggetti mossi in modo frenetico e agitato e hanno così deciso di intervenire affacciandosi da una finestra del giro scala, dove hanno visto la 39enne lanciare dal poggiolo una borsetta nella boscaglia sottostante.

Nel frattempo è intervenuta un’altra pattuglia che ha immediatamente recuperato la borsa nel boschetto, scoprendo che al suo interno vi era una pistola semiautomatica non registrata presso il Banco Nazionale di Prova, in uso in epoca bellica, con caricatore inserito e rifornito con 5 cartucce e un astuccio con ulteriori 30 proiettili.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli operatori di rinvenire, all’interno di uno sgabuzzino, un sacchetto di plastica contenente 3 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 300 grammi.

La 39enne è stata accompagnata presso il carcere di Genova-Pontedecimo a disposizione dell’autorità.

Resta salva la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.