Un’estate all’insegna del grande Cinema al Centro Commerciale Terrazze dal 16 luglio al 15 agosto

Un’iniziativa originale per offrire gratuitamente ai suoi visitatori la possibilità di rivivere l’emozione dei film cult su grande schermo

La sede individuata è il parcheggio al piano 2 dello shopping center per ospitare un vero e proprio DRIVE- IN con libero accesso a tutti, aperto ogni giovedì, venerdì e sabato, per 15 imperdibili appuntamenti estivi.

La tipica formula americana del Drive-In in voga negli anni 50, torna ad essere popolare e attuale. In un periodo di distanziamento sociale e nel rispetto dei decreti sull’assembramento, il Drive-In è uno dei modi più sicuri per tornare al cinema, godendo lo spettacolo ognuno all’interno della propria auto.

Le Terrazze conferma la propria volontà di essere parte integrante del tessuto locale e della comunità spezzina alla quale intende offrire un grande contributo di esperienze culturali e di intrattenimento gratuite.

Prima di ogni proiezione e durante l’intervallo, è prevista la trasmissione di contributi video istituzionali con le più belle immagini del territorio di La Spezia con l’intento di promuovere e valorizzare questi luoghi incantevoli.