A luglio a San Bartolomeo al Mare riaprono i parchi gioco comunali. Espletate tutte le procedure, sono in preparazione i cartelli informativi.

“Sono felice di comunicare che ai primi giorni di luglio riapriremo i parchi gioco comunali, ossia gli spazi ludico ricreativi per i bimbi di via della Resistenza e dei Giardini Marco Polo. Sono infatti state espletate tutte le procedure e ora sono in preparazione i cartelli informativi che conterranno le informazioni e le indicazioni per il corretto utilizzo dei giochi, degli ingressi, delle uscite, dei distanziamenti, nel rispetto delle norme descritte nell’ultimo DCPM. Confido in una rispettosa osservanza da parte dei frequentatori di tali spazi. Contestualmente, verrà riaperto il bagno pubblico posto in fregio ai Giardini Marco Polo, nei mesi scorsi oggetto dell’attenzione di alcuni vandali. Mi auguro che venga utilizzato correttamente e che non sia necessario provvedere ad altri interventi di ripristino.” Valerio Urso, Sindaco di San Bartolomeo al Mare.