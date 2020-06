Chiavari, lavori in corso Lavagna,via Filzi e via Battisti

Manutenzione e ampliamento dei marciapiedi di corso Lavagna, via Fabio Filzi e via Cesare Battisti, approvato in giunta lo studio di fattibilità tecnico economica, per circa 250 mila euro

«Gli interventi si inseriscono all’interno del progetto generale di riqualificazione di uno dei quartieri più popolosi e frequentati di Chiavari. Dopo i lavori di pulizia dei canali di deflusso delle acque bianche, che hanno interessato il tratto di via Entella – via Piacenza – corso Lavagna, si provvederà a migliorare sia la percorribilità pedonale dei marciapiedi, risolvendo così alcune criticità strutturali, che l’estetica. Nel caso di corso Lavagna, il marciapiede si presenta molto stretto, senza un sistema di protezione efficace che delimiti il passaggio veicolare da quello pedonale, soprattutto in corrispondenza dell’incrocio con via Piacenza. In via Cesare Battisti e in via Fabio Filzi verranno abbattute le barriere architettoniche e si procederà al restyling di tutto il tratto ammalorato: verranno installate piastrelle tipo Chiavari, create nuove rampe di raccordo e predisposta la segnaletica orizzontale».