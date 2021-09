Doveva essere agli arresti domiciliari a Napoli, invece ruba all’Aquilone

Si tratta di un 50enne napoletano che è stato arrestato

La Polizia di Genova ha arrestato un napoletano di 50 anni nella flagranza di tentato furto aggravato ed evasione.

L’uomo ha tentato di rubare dall’Ipercoop del Centro Commerciale “L’Aquilone” vestiti per un valore di 173 euro, ma è stato notato dalla vigilanza e fermato con addosso gli indumenti appena rubati.

ln un primo momento l’uomo si è mostrato collaborativo, per poi iniziare a creare problemi tentando più volte di scappare ma subito preso dai poliziotti della Polizia Scientifica che si trovavano in quel luogo per un altro servizio e che hanno assistito alla scena affidando poi il soggetto ai poliziotti delle Volanti intervenuti sul posto.

Dagli accertamenti successivi all’arresto è emerso che l’uomo era stato arrestato per furto in abitazione lo scorso 12 settembre e, dopo la direttissima, gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari a Napoli, domicilio che non ha mai raggiunto, risultando pertanto evaso.

L’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere in quanto aveva addosso un paio di forbici, un cacciavite, e oggetti multiuso con coltelli e una tenaglia.