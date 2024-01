Doppio incidente a Pegli: caos e lunghe code. Un 31enne ferito

Stamane un camion e un furgone si sono scontrati mandando in tilt il traffico all’altezza di un pub in via Reggio a Genova Pegli in direzione del casello autostradale.

Il caos veicolare con lunghe code si è esteso in via Multedo, via Pacoret de Saint Bon e anche sul lungomare di Pegli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso un 31 anni ferito, trasportato poi in codice giallo all’ospedale di Voltri.

Dopo circa mezz’ora, all’inizio del casello autostradale di Pegli si è registrato un secondo incidente in cui è rimasta un auto rimasta ferma sul posto.

La corsia è stata quindi liberata, ma ci sono state code in ingresso e uscita al casello autostradale.