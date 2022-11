Doppia vittoria per il Park Tennis Genova su Tc Prato in A1 maschile e A2 femminile

Doppia sfida per il Park Tennis Genova contro il Tc Prato. In A1 maschile i ragazzi di Tommaso Sanna ospitano i toscani sui campi del Circolo di Via Zara. Gara intensa e allungata dal maltempo che costringe nel pomeriggio ad utilizzare il campo al coperto. Una vera e propria maratona che si chiude dopo le 8 di sera.

Nei singolari Alessandro Giannessi sconfigge il giovane Niccolò Baroni con il punteggio di 6/1 6/4 in un’ora e 10 minuti. Anche Gianluca Mager gestisce bene le proprie energie contro Nicolas Parizza battendolo per 6/4 6/4. Lunga battaglia invece per Pablo Andujar che cede il primo set al francese Matteo Martineau per 6/2, si riscatta (7/5) ma poi è costretto ad alzare bandiera bianca (4/6). Grande equilibrio anche tra Luigi Sorrentino e Federico Iannaccone. Il gialloblu perde il primo set 6/4, pareggia conquistando il secondo parziale 6/4 ma si arrende nel terzi per 6/3. Parità, quindi, con due vittorie a testa al termine dei singolari.

Il primo doppio vede opposti Gianluca Mager e Pablo Andujar a Matteo Martineau e Niccolò Baroni. Primo set equilibrato con i padroni di casa che allungano nel finale (6/4) e poi si ripetono nel secondo parziale per 6/3 portando nuovamente in vantaggio il Park. La sfida finale vede opposti Alessandro Giannessi e Luigi Sorrentino alla coppia formata da Nicolas Edgar Carlo Parriza e Federico Iannaccone. Il primo set va alla coppia del Tc Prato (6/4) ma i gialloblu hanno la forza di reagire (6/3) e si va al super tie break. Un finale bellissimo con i gialloblu che allungano (5-1) e vengono ripresi (8-8) per poi vincere 10-8 all’ultimo respiro.

Il Park Tennis Genova batte il Tc Prato 4-2 e conquista 3 punti pesantissimi. “E’ stata una giornata incredibile. I ragazzi hanno dato tutto regalando sfide bellissime al nostro pubblico”, commenta a caldo il Capitano, Tommaso Sanna. “Abbiamo vinto in modo netto i due singolari con Mager e Giannessi mentre Pablo Andujar e Sorrentino hanno lottato e perso solo dopo sfide di oltre due ore e mezza. Nei doppi i ragazzi son ostati fantastici. Non hanno mai mollato e la vittoria finale al super tie break di Giannessi e Sorrentino è il giusto premio per tutta la squadra e per chi ha vissuto questa lunghissima giornata al nostro fianco”.

Festeggiano in A2 femminile le gialloblu di Giorgia Buchanan che conquistano il primo successo dopo le sconfitte interne contro Bologna e Cus Catania. Le genovesi si impongono in casa del TC Prato con un rotondo 4-0. Cristiana Ferrando è travolgente contro Viola Turini. Partita chiusa in un’ora e 13 minuti con il punteggio di 6/1 6/2. È poi il turno di Costanza Traversi a festeggiare dopo 7/5 6/2 rifilato a Vittoria Vignolini in un’ora e 40 minuti. Il punto del 3-0 arriva grazie a una superba prestazione di Lucia Gaio: la vicecampionessa italiana Under 16 annichilisce Virginia Lanzillo con il punteggio di 6/0 6/1. Il poker lo calano Annalisa Bona e Giulia Bizzari: contro la coppia Turini-Vignolini, perdono 6/0 il primo set ma poi si riscattano nei successivi due set vincendo 6/4 e, al supertiebreak, 10/6.