Dona la spesa, torna la raccolta solidale nei punti Coop Liguria

Sabato 8 maggio torna la raccolta solidale “Dona la spesa”, organizzata da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

In tutti i punti vendita della Cooperativa, dalle 9 alle 19, saranno presenti i volontari delle associazioni che offrono supporto alle famiglie in difficoltà per sensibilizzare Soci e clienti ad aggiungere alla propria spesa qualche acquisto da donare in solidarietà.

Essi saranno affiancati dai Soci volontari di Coop Liguria, che sono un prezioso supporto nell’organizzazione di tutte le attività sociali, solidali a aggregative promosse dalla Cooperativa.

Nel complesso l’iniziativa coinvolgerà una sessantina di associazioni, scelte tra quelle più attive sul proprio territorio, molte delle quali collaborano con Coop Liguria anche ritirando i prodotti invendibili che si generano nei punti vendita, nell’ambito del progetto “Buon fine”.

Vista la situazione di eccezionale emergenza che stiamo vivendo, la quale in alcuni periodi ha impedito di organizzare in presenza iniziative come “Dona la spesa”, Coop Liguria ha attivato la raccolta permanente “Spesa sospesa”, per non lasciare sole le associazioni proprio nel momento in cui hanno più bisogno di aiuto. La raccolta, alla quale chiunque può aderire ogni giorno, utilizzando gli appositi carrelli presenti nei punti vendita, ha già permesso di raccogliere e donare 51 tonnellate di prodotti.

Ai Soci e ai clienti che desiderano contribuire alla raccolta, le associazioni consigliano di acquistare soprattutto prodotti di uso comune e a lunga conservazione, come pasta, riso, olio, conserve, biscotti, latte a lunga conservazione, alimenti per l’infanzia e articoli per l’igiene della casa e della persona.