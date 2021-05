In corso lo sciopero al Terminal Rinfuse del Porto di Genova

Oggi, giovedì 6 maggio, è in corso lo sciopero dei dipendenti al Terminal Rinfuse del Porto di Genova

Filt Cgil Fit Cisl Uil riportano quanto segue.

“Nell’incontro tenutosi il 3 maggio in Autorità Portuale Mar Ligure Occidentale, l’Azienda non ha dato risposte soddisfacenti sui temi della sicurezza. In particolare Filt Cgil Fit Cisl Uil Trasporti sottolineano le problematiche connesse alla movimentazione e stoccaggio dell’ossido di Waelz (residuo delle lavorazioni siderurgiche), la mancanza di investimenti dedicati all’ammodernamento dei mezzi, la pulizia delle banchine, come peraltro rilevato anche da interventi della ASL che hanno evidenziato criticità dovute alla polverosità delle calate e considerato insufficienti le macchine spazzatrici ad oggi in funzione.”

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti

Marco Pietrasanta Fabio Ferretti – Francesco Bottiglieri Massimo Rossi – Duilio Falvo Stefano Degl’innocenti