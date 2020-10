I poliziotti del Commissariato di Rapallo, questa notte, hanno arrestato un 35enne di origini dominicane, pluripregiudicato, per evasione.

L’uomo è stato fermato mentre viaggiava a bordo di un’auto auto in piazzale Genova a Rapallo, proprio durante il violento nubifragio che si è abbattuto nel levante cittadino. Insospettiti, i poliziotti hanno chiesto al 35enne il motivo della sua uscita, notando fin da subito un atteggiamento nervoso e poco collaborativo.

Da accertamenti più approfonditi sono emersi a suo carico numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patromonio e la persona nonché legati al traffico di stupefacenti, oltre alla misura della detenzione domiciliare, ancora in atto, emessa dal Tribunale di Alessandria per scontare una pena di 1 anno e 6 mesi, con permesso di uscita solo per un paio d’ore in orario mattuttino.

Questa mattina sarà giudicato con rito direttissimo.