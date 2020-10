Acqua torbida o assente in alcuni comuni di Genova

Iren: situazione transitoria per interruzione elettricità. Attivate autobotti

In seguito all’interruzione dell’energia elettrica e della conseguente impossibilità di attivazione dei pompaggi, si stanno verificando disservizi nella distribuzione idrica in alcune zone nei Comuni di: Ceranesi fraz. Sareto (dove è stata posizionata autobotte); Cicagna (dove sarà utilizzata un autobotte per il riempimento del serbatoio di Serra Alta); Davagna.

Il servizio sarà ripristinato non appena sarà riattivata la fornitura elettrica.

Si comunica inoltre che, a seguito del guasto verificatosi questa notte in Corso Sardegna, si stanno verificando fenomeni di torbidità dell acqua nei Comuni di Genova (centro levante); Bogliasco; Sori; Pieve Ligure; Recco; Camogli; Avegno.

Tali fenomeni sono del tutto transitori e si risolveranno nel corso delle prossime ore. Si consiglia, al fine di agevolare la soluzione del problema, di far scorrere l acqua dai rubinetti fino a che non torni limpida.

A comunicarlo è Iren Acqua