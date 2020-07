Domenica artiste dipingono dal vivo al parco di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli

Obiettivo su “Il Parco en plein air”

E’ la manifestazione di pittura che si terrà domenica 12 luglio prossimo, per l’intera giornata, a Pegli nella splendida Villa Durazzo Pallavicini.

Per la seconda edizione di questa bella ed interessante manifestazione, un fatto del tutto singolare: saranno soltanto pittrici a dipingere “En plein air” le bellezze della Villa.

“Impavide e generose – spiega Fabio Bonci, pittore e Direttore del Club Artistico “La Saletta” – hanno con entusiasmo accettato la sfida, e saranno le grandi protagoniste dell’evento. Insomma, Viva le donne!”.

Bonci sarà presente – quale organizzatore – e sarà di supporto alle partecipanti.

A “Il Parco en plein air 2020” hanno aderito le artiste Anna Maria Paveto, Ione Radicchi, Laura Gelli, Graziella Scarsi, Maria Pia Macciò, Gabriella Porcù, Viviana Biancardi e Cinzia Matilde Bianchi.

“Immortalare con i colori le bellezze della Villa – spiega Bonci – sarà fantastico. Immersi nella natura, spesso nel silenzio, le pittrici sicuramente daranno il meglio di loro”.

La location di Villa Durazzo Pallavicini, situata in Via Ignazio Pallavicini, 13 ad un tiro di schioppo dalla stazione di Genova Pegli, non è casuale; il parco, realizzato nel lontano 1846 è stato premiato come “Il più bello d’Italia” nel 2017.

Per chi andrà quindi domenica a visitare il Parco di Villa Pallavicini, avrà l’opportunità, grazie al Club Artistico La Saletta, di vedere le pittrici dipingere dal vivo le varie scenografie suggerite dallo splendido posto.

La manifestazione sarà aperta dalle 10.00 alle 18.00.

Franco Ricciardi