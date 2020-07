Consulta: Non è illegittimo estromettere Aspi da ricostruzione del Morandi

Secondo la Consulta non è illegittimo estromettere Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi.

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni relative all’esclusione legislativa di Aspi dalla procedura riguardo la scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di ricostruzione del Ponte Morandi.

“La decisione del Legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del Ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via precauzionale, a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso”. Lo comunica l’ufficio stampa della Consulta in attesa di leggere le motivazioni della sentenza.