Domenica a Finale Ligure “4 ruote per chi non vede”

SAVONA. 4 MAG. Una lodevole iniziativa, giunta al secondo anno di vita, per raccogliere fondi ed acquistare e donare un cane guida per ciechi. E’ quella che verrà attuata domenica a Finale Ligure ed intitolata “Quattro ruote per chi non vede”, in occasione del raduno motoristico che è stato organizzato dal Lions Club Finale Ligure-Loano-Pietra Ligure Host in collaborazione con il club ‘Ruote d’Epoca’ di Villanova d’Albenga.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi per poter acquistare e successivamente donare ad un non vedente un cane guida. L’obiettivo del raduno è quello di raggiungere la somma di 12 mila euro che corrisponde proprio al costo di un quattro zampe che sia capace di svolgere adeguatamente il ruolo di sostegno di un non vedente.

Il programma del raduno prevede alle ore 8 e 30 la registrazione ed il riordino delle auto, la consegna dei gadget e dei ticket in piazza Vittorio Emanuele II. Alle ore 11 ci sarà la partenza del corteo delle auto che prevede la sfilata per le vie cittadine ed un’escursione a Varigotti, Finale, Calice, Eze, Ca del Moro. L’arrivo della carovana è previsto in piazza Vittorio Emanuele II a Finale Ligure per l’aperitivo. Alle 13 sono previsti l’esposizione delle auto ed il pranzo dei conducenti delle magnifiche e storiche “signore della strada”. Alle 15 e 30 infine si terrà la premiazione.

La quota di partecipazione al raduno è di 30 euro ad equipaggio da versare sull’Iban IT 59 E 08753 49320 000 1201 31467. E’ possibile ottenere informazioni sul meeting di Finale Ligure inviando una email a quattroruotelions2022@gmail.com oppure telefonando ai numeri 339 4146383 o 348 8122045.

