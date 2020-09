Domenica a Bogliasco il mercatino di Forte dei Marmi

Il mercatino da Forte dei Marmi torna nella riviera genovese. Domenica 13 settembre appuntamento in via dei Mille e piazza Caduti d’Italia a Bogliasco.

Finalmente il tour dello shopping 200% Forte dei Marmi arriva anche nella riviera genovese di Levante.

Domenica 13 settembre, infatti, Il Mercatino da Forte dei Marmi è ospite della Proloco di Bogliasco.

Appuntamento già dal primo mattino, in via dei Mille e piazza Caduti d’Italia, con gli ambulanti impegnati da anni a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano.

Per tutta la giornata, residenti e turisti potranno scoprire tutte le novità autunnali che meglio interpretano il concetto di Versilia Style: pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, i migliori brand dell’abbigliamento uomo-donna, biancheria per la casa e capi in pelle.

“Riabbracciamoci Forte”, dunque, domenica 13 settembre, a Bogliasco, con Il Mercatino da Forte dei Marmi per uno shopping glamour e di qualità.

Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.