Domenica 10 Sagra della mimosa a Pieve Ligure, ma festa e spettacolo s’iniziano oggi

Da oggi e per una settimana a Pieve Ligure è in programma la 62esima Sagra della mimosa 2019. Il clou sarà domenica 10, quando si svolgerà la tradizionale sfilata dei carri.

L’evento, organizzato dal Comune e a cura della Pro Loco Pieve Ligure, unisce anche il piacere di percorrere i sentieri che dalla via Aurelia portano a Pieve Alta. Domenica 10 ci sarà perfino una “Corsa in Giallo” non competitiva di dieci chilometri lungo le creuze pievesi.

Ecco gli eventi in programma.

Sabato 2 febbraio: alle 21 concerto al teatro Massone dal titolo Perchè la musica per noi, con canzonette d’autore, grandi classici e pop rock.

Martedì 5 febbraio: laboratorio di focaccia al formaggio per bambini a cura del Ristorante Lo Scalo, alle 18 al Teatro Massone. Prenotazione e info al numero telefonico 3420521624.

Mercoledì 6 febbraio: alle 15.30 al Teatro Massone gara di cucina con il concorso Casseruola Gialla 2019. Partecipazione gratuita e aperta a tutti (la gara partirà con almeno 10 partecipanti). Iscrizione entro e non oltre domenica 3 febbraio 2019. Per partecipare, scrivere a questa e-mail o prersentarsi alla Pro Loco di Pieve. La Pro Loco Pieve Ligure invierà ai partecipanti (o consegnerà) una scheda di iscrizione da compilare e consegnare via mail o a mano a Paola (3357455475) o Tina (3475964039). Insieme alla scheda di iscrizione, occorre presentare una ricetta scritta con gli ingredienti utilizzati.

Giovedì 7 febbraio: L’olio di Pieve, proprietà e qualità. Incontro alle 17 al Teatro massone e apericena alle 19.

Sabato 9 febbraio: Concorso e mostra fotografica. Inaugurazione al Teatro massone alle ore 16.30.

Domenica 10 febbraio: alle 9.30 partenza “Corsa in Giallo” da piazza De Camillis (vicino alle scuole); 11.30 vendita di fiori e piante di mimosa; 12 benedizione della mimosa; 13.30 raduno carri fioriti presso piaazza D‘Amato; 14 sfilata dei carri fioriti lungo via Roma; 14 inizio distribuzione gratuita di tralci di mimosa in piazzale San Michele; 15.30 arrivo dei carri fioriti a piazzale San Michele; 16 premiazioni.

per chi proviene da Genova, dalle ore 8 alle 17.30 è attivo un servizio di navetta gratuita dalla Stazione ferroviaria di Pieve Ligure. Dalle 13 circa alla fine della sfilata, via Roma a Pieve Ligure sarà chiusa al traffico.