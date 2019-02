Alla Feltrinelli de Le Terrazze presentazione del Libro Come poli che si attraggono

Oggi, sabato 2 Febbraio, alle ore 16,30, presso la Libreria Feltrinelli del Centro Le Terrazze alla Spezia avverrà la presentazione del libro di Giada Sordi “Come poli che si attraggono – Nonostante tutto”, Albatros editrice.

Presentazione a cura del giornalista Andrea Catalani. Prevista la presenza di Dario Vergassola e dei due giovani modelli, un ragazzo e una ragazza, della copertina.

Linee guida del libro. L’amore è qualcosa che dà un significato alla vita. Non c’è nulla di altrettanto importante. Possono toglierci tutto, ma se abbiamo dalla nostra l’amore, a sorreggerci c’è una forza che nessuno ci può carpire.

Hope, la ragazza inglese protagonista del romanzo “Come poli che si attraggono – Nonostante tutto”, sente tale e tanta importanza visceralmente vicina. Vorrebbe al suo fianco una persona da amare a da cui è amata, per la quale vivere minuto per minuto, giorno per giorno, anno per anno…ad oltranza. E probabilmente, a Parigi l’ha trovata, la sente pressoché in pugno; sennonché, qualcosa la trattiene dal consegnarsi del tutto a Jack, il suo vicino di casa.

La delusione avuta con Michael, che l’ha indotta a lasciare la sua Cambridge, la trattiene dall’abbandonarsi una volta per tutte al suo nuovo amato: ne deriva una condizione di limbo al tempo stesso sublime e crudele, poiché la nostra è ubriaca delle speranze e dei sogni che Jack tiene vivi in lei, ma al tempo stesso non arriva a ricavarne una certezza. E’ estasiata e contemporaneamente timorosa. Lei è piena di Jack e al medesimo tempo ne ha paura.

Giada Sordi, spezzina classe 1991, ha scritto questo libro edito da Albatros un po’ sulla base delle proprie esperienze e soprattutto sulla spinta di quell’istinto a sperare e sognare che ritiene imprescindibile per un’esistenza. Non è un caso che la protagonista della storia si chiami Hope, cioè speranza in inglese, come l’autrice vorrebbe un giorno chiamare sua figlia. La Sordi si definisce una sognatrice ancor prima di una scrittrice e ritiene che per nessuna ragione al mondo si debba smettere di sperare.

Giada ha cominciato a spiegare ciò in queste prime 332 pagine, a cui seguiranno altri due libri, in quanto si tratta di un “sequel” (avranno infatti lo stesso titolo e cambierà solo il sottotitolo che non sarà più “Nonostante tutto”).