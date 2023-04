Domani libri e gastronomia nel centro storico di Albenga

SAVONA- Una serie di appuntamenti davvero imperdibili per gli appassionati dei libri e della gastronomia sono previsti per domani ad Albenga. All’ Auditorium San Carlo, in via Roma 70, il professor Gino Rapa dialogherà con gli scrittori Patrizia Petruccione e Riccardo Aicardi autori del romanzo “Il caso del colonnello francese”. L’evento, a cura della Libreria Quarta di Copertina e la collaborazione della Fondazione Gian Maria Oddi, con il patrocinio del Comune di Albenga, offrirà l’opportunità di conoscere gli autori di un romanzo storico che sta ottenendo notevole successo. Il romanzo “Il caso del colonnello francese” è il primo di una vera e propria saga che si svolge in epoca risorgimentale: si tratta di una serie di otto volumi che narrano le avventure dell’investigatore Giacomo Dho impegnato a favorire la realizzazione dell’ Unità d’Italia. Riccardo Aicardi è saggista ed autore di copioni teatrali per ragazzi con i quali ha ottenuto premi ai festival nazionali. È stato promotore e collaboratore di una delle prime Film Commission italiane, l’Italian Riviera Film Commission. Patrizia Petruccione prima di questo libro scritto a quattro mani con Aicardi aveva già pubblicato quattro romanzi che hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti e molti suoi racconti sono contenuti in diverse antologie. Nell’ambito della manifestazione “Fiord’Albenga” (una serie di eventi iniziati l’ 8 aprile e che termineranno il Primo maggio) alle ore 16 in piazza San Michele è prevista, in collaborazione con Liguria&Dintorni, una presentazione dei prodotti “De.Co” (Denominazione Comunale). Sarà il noto giornalista Stefano Pezzini a coordinare il pomeriggio, che avrà quale ospite Andrea Vio, e sarà incentrato su questi argomenti: Agricoltura e turismo, Fior di Gallinara e Fiori e sentieri di Albenga. Per gli appassionati della lettura alle 17 e 30, con la presenza di Tiziana Minacapilli, nella aiuola dedicata al Piccolo Principe, sempre in piazza San Michele, ci sarà l’iniziativa: “Letture ad alta voce teatralizzate” a cura dell’associazione “Cosa vuoi che ti legga”. Per tutto il giorno, in piazza IV novembre, ci sarà l’opportunità di degustare “Le antiche ricette della nonna” a cura dell’ associazione Rievocatori Ingauni, mentre in piazza del Popolo tutta la mattina sarà aperto il Mercato ortofrutticolo locale.

CLAUDIO ALMANZI