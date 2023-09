Domani e domenica, Genova ospiterà i Campionati italiani di Coastal Rowing (canottaggio costiero), un evento sportivo di prestigio nazionale

Nel weekend le acque genovesi, in continuità con i Campionati europei di Coastal Rowing disputati lo scorso fine settimana a La Seyne-sur-Mer, in Francia, vedranno sfidarsi nelle categorie Senior e Master quasi 300 atleti tra uomini e donne tesserati per 44 società di tutta Italia, con fasce d’età rispettivamente sotto i 43 anni, dai 43 ai 54 anni e oltre i 54 anni, in equipaggi maschili, femminili e misti (doppio).

La “Sfida del mare”, organizzata nelle acque del Lido di Albaro dalle società sportive ASD Foce “Dario Schenone” del presidente Aurelio Francese e MaRe ssdrl del presidente Luca Marasi, in collaborazione con il Comitato regionale ligure della FIC – Federazione Italiana Canottaggio – e con il patrocinio di Comune di Genova e Regione Liguria, rappresenta un succulento antipasto dei Campionati del Mondo di Coastal Rowing e Beach Sprint in programma l’anno prossimo nel capoluogo ligure, durante la rassegna internazionale di Genova Capitale europea dello Sport 2024.

Il programma delle gare prevede: sabato 9 settembre: mattina (dalle ore 9.00), inizio delle batterie eliminatorie sul percorso di 6000 metri; nel pomeriggio, il primo gruppo di finali master; domenica 10 settembre: mattina (dalle ore 8.00), finali senior e, a seguire, il secondo gruppo di finali master. L’evento sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme comunicative della Federazione Italiana Canottaggio.

Ai sensi dell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova n. 90/2014, per garantire la sicurezza, il Comune di Genova ha pubblicato un’ordinanza di divieto di balneazione limitatamente la fascia di mare compresa tra i 90 e i 200 metri dalla linea di costa, nello specchio acqueo interessato dall’evento sportivo: tra Corso Italia, a partire dai bagni San Nazaro, fino a Capo San Rocco.

Il divieto di balneazione è previsto per l’intera durata della manifestazione sportiva: il 9 settembre dalle 8 alle 18 e il 10 settembre dalle 8 alle 12.