Domani ad Arnasco convegno ed assegnazione dell’Arnasca d’Argento

ARNASCO- Domani pomeriggio alle ore 17 il sindaco di Arnasco Matteo Mirone aprirà il programma del convegno e della consegna dell’ Arnasca d’ Argento 2021. Si tratta del prestigioso riconoscimento che rappresenta il fiore all’occhiello dell’attività della Cooperativa Olivicola di Arnasco, fondata nel 1984, con oltre 300 soci e una produzione di eccellenza di olio extravergine di oliva. L’ edizione 2021 del convegno avrà quale titolo: “ L’ Olivicoltura come bene comune nella Bassa Valle Arroscia: Arnasco Vendone Onzo”.

Interverranno Luciano Gallizia, Tommaso Bodini, Nicola Piccardo, Gianluca Bico, Samuele Cama. A moderare gli interventi degli esperti ci sarà il giornalista ed esperto di gastronomia e cucina Stefano Pezzini.

“Siamo ormai arrivati già a 30 anni di gestione del territorio dell’Arnasca- ci spiega Luciano Gallizia, presidente della Coperativa Olivicola- un progetto molto importante per la Cooperativa di Arnasco e per i suoi soci. Abbiamo creduto nell’agricoltura biologica e nella biodiversità nella coltivazione dei nostri oliveti. Durante tutti questi anni il nostro credere e la nostra passione ci hanno fatto ottenere un olio unico, che permette a chi lo acquista di conoscere la sua storia, il suo terroir attraverso la tracciabilità della filiera: In questo modo l’Arnasca è diventata il simbolo di unione del territorio tra i paesi della Basse Valle Arroscia”. Il programma della manifestazione, data la necessità di rispettare le normative dell’attuale emergenza sanitaria, si svolgerà all’aperto presso la frazione Bezzo in P.zza Santi Cosma e Damiano ad Arnasco e toccherà diversi aspetti di un’attività che unisce tradizione e sostenibilità ambientale.

In seguito alle normative Covid sono obbligatorie la prenotazione ed il Green Pass. Per le prenotazioni telefonare al numero 0182 761178 o scrivere all’ indirizzo di posta elettronica info@coopolivicolarnasco.it

