Dionisio Festival a Chiavari, ultimo appuntamento con Enzo Paci

L’edizione 2022 del Dionisio Festival, la kermesse teatrale made in Chiavari organizzata dall’assessorato alla cultura con la direzione artistica di Davide Paganini, si concluderà martedì 16 agosto in piazza N.S. Dell’Orto. In scena Enzo Paci in “Enzo Paci Show” con la partecipazione di Romina Uguzzoni. L’artista condividerà con il pubblico le difficoltà quotidiane della vita, sperando di non essere l’unico a doverle sopportare.

Confermata, anche per quest’anno, la media partnership con il Secolo XIX. Lo spettacolo inizierà alle ore 21, tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni www.dionisiofestival.it.

16 agosto ENZO PACI con lo spettacolo “Enzo Paci Show”. Con la partecipazione di Romina Uguzzoni.

Enzo Paci affiancato, come sempre, dalla bravissima Romina Uguzzoni, compagnia in scena e nella vita, racconterà nel suo nuovo spettacolo estivo le difficoltà, le idiosincrasie e le nevrosi del suo vivere quotidiano, con la speranza di scoprire nella condivisione col pubblico di non essere l’unico a doverle affrontare.

Nel 1997 Enzo Paci entra nella Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, diplomandosi nel 2000. Nato come attore teatrale, lavora per un breve periodo per Radio 19 (radio del quotidiano genovese Il Secolo XIX) e poi comincia a esibirsi nelle trasmissioni televisive comiche di Colorado nel 2007 e di Zelig tra il 2009 e il 2013, entrambe in onda sulle reti Mediaset.

Nel 2011 è protagonista, con il personaggio di Mattia Passadore, della trasmissione comica Central Station in onda su Comedy Central. Nel 2014 è co-protagonista del film di fantascienza “12 12 12” del regista Massimo Morini. Tra il 2015 e il 2016 prende di nuovo parte al programma Colorado. Tra il 2019 e il 2020 entra nel cast principale della serie TV “Scatola nera”, nel 2021 partecipa alla serie televisiva Rai “Blanca”.