Loano in Danza, tutto pronto per la quinta edizione

Loano- Dal 29 agosto al 4 settembre si terrà la quinta edizione di “Loano in Danza”, manifestazione con stage, workshop e audizioni di danza classica, moderna e contemporanea organizzata da Festival Internazionale della Danza, Promozione Danza Liguria con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La manifestazione, che quest’anno si svolgerà presso il PalaGarassini, nasce per offrire agli stagisti partecipanti e agli allievi del comprensorio la possibilità di seguire un percorso di studio della danza con docenti dai curricula comprovati.

Il “corpo docenti” è formato da: Matteo Addino per modern show dance; Anbeta Toromani e Tatiana Sulejmani per la danza classica; Kledi Kadiu per modern dance; il coreografo internazionale di danza contemporanea Francesco Nappa; Thomas Signorelli per la modern contemporary; Simone Maier per la danza classica e contemporanea; il “maître de ballet” Ludmill Cakalli per classico e repertorio.