Difficoltoso intervento serale dei VVF in via Campo Pisano

Complicato intervento quello di stasera dei vigili del fuoco in via Campo Pisano. Per cause in via di accertamento, una abitazione ha preso fuoco.

La persona all’interno è stata aiutata a mettersi in salvo da un vicino di casa ed è stato ricoverato al pronto soccorso per intossicazione.

I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per portare acqua sull’incendio, a causa della strada inaccessibile ai mezzi anticendio.

I Vigili del fuoco hanno steso le manichette per oltre 200 metri, per poter raggiungere l’abitazione.

Sei persone sono state fatte evacuare in via cautelativa. Ingenti i danni al appartamento interessato e a quello limitrofo, a causa del fumo.