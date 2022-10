Pallavolo – Zephyr all’esordio interno

Santo Stefano Magra – Nella Zephyr Mulattieri Valdimagra sabato prossimo, 15/10, contro la Tomcar Sant’Anna Torino mancherà l’opposto Fabio Bottaini infortunatosi a Ciriè (alla prima giornata del campionato nazionale di Serie B maschile di volley / Girone A!).

Si gioca al Palaconti santostefanese alle 17 con arbitri Marco Gemma ed Emily Mazzola. Degli avversari, vittoriosi per 3-1 sul Colombo Genova nel debutto in casa in campionato, coach Andrea Marselli pensa: <Squadra solida con un buon collettivo e una battuta temibile, partita da prendere con le molle, come del resto tutte in questo girone di ferro…>.

Queste le altre gare in programma in quella che è la 2.a giornata; Canottieri Ongina Pc-Fas Albisola Sv, Cus Genova-Negrini Acqui Al, Fenera Chieri To-Pvlcerealterra Cirié To, Mercatò Alba Cn-Pallavolo Novi Al, Parella Torino-Alto Canavese Cuorgné To e Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia-Colombo Ge.

Nella foto l’allenatore Marselli insieme al vice Sisti