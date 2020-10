Derby, Qui Genoa: Prove sul campo per i rossoblu

Tra le procedure funzionali alla disputa della partita da parte dello staff sanitario, le prove sui campi del ‘Signorini’ e poi, in serata, il raduno del gruppo squadra per l’inizio del ritiro pre-gara. In un clima umido i giocatori hanno sostenuto, nella prima parte di giornata, la seduta di allenamento nella vigilia che porta al primo derby stagionale. Dopo i check sanitari e le indicazioni impartite da mister Maran, il team ha rotto il ghiaccio con una prolungata fase di attivazione, introdotta da riscaldamenti individuali in palestra, per poi dedicarsi a schemi e partitella, palle inattive e tiri da distanze variabili. Solito surplus per la batteria dei portieri messi sotto pressione.