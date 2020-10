Genoa, Scamacca: Sono qui per poter imparare ancora

Piedi per terra dopo quello stacco per il gol del raddoppio in Coppa Italia. E’ una crescita per gradi quella intrapresa da Gianluca Scamacca, nuovo attaccante del Genoa e nel gruppo della Nazionale Under 21. “Sono giovane, devo migliorare. Ogni giorno mi aiuta avere la possibilità di imparare da Pandev e dai compagni, ogni allenamento regala opportunità da sfruttare. Non è stato facile per noi adattarci alla situazione di questo periodo. Abbiamo dovuto farlo rapidamente, ora guardiamo avanti: quel che è stato è stato. Il derby è una gara unica, bella da vivere, anche se i punti in palio sono sempre tre. Dispiace per l’assenza del pubblico, purtroppo va così. Fame e cuore sono elementi che non possono mancare in sfide così sentite”.