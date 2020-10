Derby, arbitra La Penna: le statistiche dell’arbitro romano

Il derby Genoa vs Sampdoria di domenica sera, in programma allo stadio Luigi Ferraris per la sesta giornata, farà registrare la 42ma direzione in Serie A per l’arbitro Federico La Penna, designato dalla Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B per la stracittadina n° 121. Due le direzioni arbitrali con il Grifone a livello di massimo campionato, mentre se ne contano cinque con gli avversari. Il ruolo di assistenti vedrà all’opera Stefano Del Giovane e Alessandro Lo Cicero, con il quarto ufficiale Fabrizio Pasqua. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Massimiliano Irrati, in stretta cooperazione con Giorgio Peretti.