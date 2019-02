Derby nel weekend tra Genoa e Samp Under 17

Nell’agenda della rappresentativa Under 17, allenata da mister triplete Luca Chiappino, c’è segnato il derby con la Sampdoria nel fine settimana.

Dopo il pareggio (0-0) della gara di andata, grifoncini e blucerchiati si ritrovano domenica a Voltri, presso il Campo San Carlo (ore 15).

Per Lipani e compagni, reduci dalla vittoria in casa dello Spezia, in palio punti importanti per provare a dare l’assalto al primo posto, che garantisce l’accesso diretto alle finali, distante ora solo un punto. La classifica recita Fiorentina 34, Genoa e Juventus 33. Più staccate le altre.

E’ una lotta senza esclusione di colpi. I viola incontrano fuori casa la Lazio, mentre i bianconeri sono impegnati nella trasferta con il Sassuolo.