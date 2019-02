Tragedia a Bordighera, muore bimbo di tre anni: sconosciute le cause

Tragedia ieri a Bordighera dove un bimbo di tre anni è morto per cause in via di accertamento. Il dramma è avvenuto a casa, a Bordighera dove il piccolo risiedeva insieme alla sua famiglia.

Il bimbo, dopo essere tornato dalla scuola dell’infanzia Rodari, dove era stato preso e portato a casa dal nonno, ha incominciato a sentirsi male.

Fino a quel momento, il piccolo stava bene con le maestre, iche hanno confermato come il bimbo aveva giocato tutto il pomeriggio insieme ai sui compagni.

A casa il bimbo ha incominciato a stare male con i familiari che hanno telefonato all’asilo per sapere cosa avesse mangiato.

Infine, intorno alle 19, sarebbe deceduto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, poi le forze dell’odine ed il magistrato di turno. Ad una prima valutazione sul corpo del piccolo non sarebbero emersi segni di violenza, ma l’autorità giudiziaria, per comprendere le ragioni della morte, potrebbe disporre l’autopsia.