Derby della Lanterna, pochi i dubbi di Motta e Ranieri

Si avvicina a grandi passi il derby della Lanterna che questa sera illuminerà la Genova calcistica: in palio punti salvezza pesanti.

Per il Genoa Pandev e Agudelo fermati dal giudice sportivo, oltre al lungodegente Kouamé. Le scelte saranno quasi obbligate con Radu in porta, difesa a tre confermata con Biraschi, Romero e Criscito. A centrocampo potrebbe esserci ancora Schone, in ballottaggio con Radovanovic, con Sturaro e Cassata ai lati mentre Ghiglione e Ankersen dovrebbero essere gli esterni. In attacco l’idea del doppio centravanti Pinamonti e Favilli.

Per la Samp il rientro in difesa potrebbe essere rappresentato da Depaoli che andrebbe a prendere il suo posto sulla corsia di destra mentre il reparto arretrato a protezione della porta di Audero sarà completato da Ferrari, Colley e Murru. A centrocampo ci sarà sempre Ekdal in cabina di regia con Vieira e Linetty ai lati mentre in attacco Quagliarella e Gabbiadini saranno innescati da Gaston Ramirez