Dënâ Natale e festività nei Sestieri del Centro Storico 2023, Il periodo delle festività natalizie sarà una festa tra Molo, Pré e Maddalena

nell’ambito del Progetto di Comunità per il Centro Storico di Genova che oltre 90 enti del territorio hanno siglato con il Comune di Genova.

Una cornice generosa, che si chiamerà “Dënâ”, riprendendo una forma lessicale antica del dialetto genovese. “Cosa desideri come ‘regallo de Dënâ?’, potrebbe aver chiesto qualche nonna/a. La parola viene dal latino e dalla fusione di “Dies”, giorno, e “Natalis”, ovvero “nascita”. Letteralmente il “Giorno della Nascita”, per indicare il 25 dicembre.

Non si tratta di richiamarsi nostalgicamente al passato, bensì di riprendere la tradizione e viverla nel presente, con sguardo innovativo, attualizzato e sempre aperto alle contaminazioni.

“Dënâ” ricorda anche il sanscrito dâna, dono. E il centro storico, per oltre un mese, sarà un dono per la cittadinanza, grazie all’impegno di enti e Albert Kart e le attività che operano quotidianamente sul territorio, per chi lo abita e chi lo attraversa.

Le festività saranno una ulteriore occasione per offrire momenti di incontro e relazione, arte, creatività, divertimento e intrattenimento, scambio, solidarietà, accoglienza e gioia condivisa, il più possibile accessibile, con una vasta proposta, diversificata, intergenerazionale, interculturale e aperta a chiunque voglia vivere “la città vecchia” in una dimensione di festa e comunità.

Non mancheranno i mercatini natalizi, artigianali e solidali, letture, giochi, laboratori, esposizioni, concerti, proiezioni di film, viaggi nella storia, feste di quartiere.

Tantissimi gli enti coinvolti e gli spazi aperti, da vivere insieme.

Il fitto programma, in aggiornamento, è sempre consultabile sul sito www.centrostoricogenova.it , più precisamente al link https://centrostoricogenova.it/evento/dena2023/ .