Le edicole votive del Centro storico di Genova, a cura del Municipio I Centro Est: un libello che racconta le Madonnette dei carruggi

Testimonianza di una tradizione popolare che si è tramandata nei secoli, adattandosi agli stili artistici dei diversi periodi.

Il progetto, realizzato con la collaborazione della famiglia Cimaschi, di Fabrizio Cavagnaro per i testi, di Alex Di Viesti per la copertina, della casa editrice De Ferrari e del coordinamento editoriale di Marco Pepè, ha lo scopo di far conoscere ai cittadini e ai ragazzi delle scuole del territorio il patrimonio culturale, storico e di tradizione rappresentato dalle edicole votive dei nostri carruggi.

«Sono entusiasta di presentare Edicole Votive del Centro Storico, che racconta la storia e l’importanza delle Madonnette dei nostri carruggi. Desidero ringraziare il Municipio Centro Est e tutti coloro che hanno partecipato a questa bella iniziativa, volta a valorizzare e riscoprire le tradizioni del nostro Centro storico – commenta Paola Bordilli, assessore alle Tradizioni del Comune di Genova – A partire dal Medioevo la Madonna è stata la principale protagonista delle edicole votive, posizionate agli angoli dei vicoli o delle piazze, negli atri dei palazzi e anche a protezione dei moli del porto: ancora oggi, a distanza di secoli, queste opere d’arte hanno mantenuto intatto il loro fascino».

«Ringrazio gli organizzatori di questo progetto, pensato per divulgare il patrimonio di storia e di cultura che le edicole votive rappresentano per la nostra città. Questo libretto, che verrà gratuitamente distribuito alle scuole del Municipio Centro Est è un supporto di grande valore per la formazione degli studenti, che potranno così apprezzare la bellezza e il profondo significato delle Madonnette tanto care ai genovesi e, nel contempo, avranno modo di comprendere il valore e l’importanza della tutela e della conservazione del nostro patrimonio artistico» afferma Marta Brusoni, assessore alle Politiche dell’Istruzione del Comune di Genova.

«Questo libretto – spiega Andrea Carratù presidente del Municipio Centro Est – sarà distribuito gratuitamente alle scuole del nostro territorio per favorire la diffusione di un prezioso strumento educativo che valorizza un patrimonio della nostra tradizione artistica e culturale. Conoscenza e valorizzazione sono fondamentali per formare i nostri giovani rendendoli partecipi alla conservazione e tutela della nostra città e dei suoi tesori».

«Sono felice di aver partecipato a questa nuova iniziativa culturale del Municipio volta a valorizzare e rivitalizzare il nostro Centro storico e a farne riscoprire le tradizioni. Le edicole votive – aggiunge Daniela Marziano, assessore del Municipio Centro Est – rappresentano infatti un segno tangibile e testimonianza concreta della grande devozione dei genovesi, i quali nel chiedere una grazia o nell’adempiere a un voto ne illuminavano l’interno con dei lumini. Sono, pertanto, certa che questa luce, che ora non c’è più, si accenderà nell’animo dei nostri giovani lettori».