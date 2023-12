Tursi, 2 milioni per Sacrario RSI. Plinio: atto di pacificazione

L’ex presidente consiglio regionale e attuale esponente di CasaPound Gianni Plinio in seguito alla deliberazione dell’amministrazione comunale genovese che dispone il restauro del Sacrario dei Caduti RSI per quasi 2 milioni di euro stamane ha dichiarato :”Grazie Sindaco Bucci. Il restauro del Sacrario dei Caduti RSI, da tempo in condizioni di grave degrado e di divieto ad avvicinarsi anche a causa del rischio frane è un nobile atto di pacificazione e di civiltà”.

Due milioni per Sacrario RSI, giunta Bucci smentisce la sinistra

“Nella struttura – ha ricordato Plinio – sono tumulati i resti di 1536 tra militari e civili di cui solo 369 identificati. Tanti i giovani. Quella dell’amministrazione Bucci è una volontà certamente apprezzata dalla stragrande maggioranza dei cittadini genovesi per cui tutti i Caduti sono parimenti degni di riposare in condizioni di decoro e di dignità.

A schiamazzare restano solo i residuali nostalgici della guerra civile”.