Decreto Genova, Bucci: pronto a incontrare subito il Commissario per la ricostruzione

“Se per la nomina del Commissario per la ricostruzione si prevede di sentire il presidente della Regione Liguria mi sembra una buona decisione. Io sono disposto a parlare con il Commissario appena nominato per fargli sapere le esigenze del territorio e come si può lavorare insieme per avere un ponte di altissima qualità nel più breve tempo possibile”.

Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Genova Marco Bucci commentando a Napoli, dove ha preso parte a un convegno sui porti, il Decreto Genova presentato stamane al Quirinale per la firma del presidente Sergio Mattarella.

“Io ho un progetto in mano – ha aggiunto Bucci – che dice che in dodici mesi si demolisce e si ricostruisce il ponte di Renzo Piano che è molto valido e bello. E io ci credo, è ingegnerizzato da persone molto in gamba e quindi ci credo, io lo farei, io partirei subito a farlo”.

Il sindaco Bucci si è poi soffermato sulla necessità di proseguire i lavori del Terzo Valico, sostenendo che l’opera è fondamentale per Genova e il Paese come peraltro (v. articolo precedente) aveva già confermato il viceministro Edoardo Rixi.

Terzo Valico, viceministro Rixi: i soldi del sesto lotto ci sono. Opera necessaria

“Non possiamo pensare che l’area di Genova – ha spiegato Bucci – possa stare senza infrastrutture. Abbiamo assolutamente bisogno del Terzo Valico, della Gronda, dell’alta velocità fino a Milano, del nodo ferroviario e di tutta l’infrastruttura necessaria per avere un business di primo ordine a livello mondiale, su questo non bisogna assolutamente mollare”.