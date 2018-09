Nuovo forte aumento per elettricità e gas

Nuovo forte aumento delle tariffe per l’elettricità e il gas.

Dal primo ottobre, secondo quanto ha stabilito l’Arera, l’Autorità per l’energia, la luce costerà il 7,6% in più, 32 euro in più nell’anno ‘scorrevole’ 2018, mentre il metano salirà del 6,1%, per +61 euro.

A pesare sono in particolare l’aumento delle materie prime energetiche, la crescita del prezzo dei permessi di emissione di Co2 e lo stop dei reattori nucleari in Francia.

A luglio erano scattati già forti aumenti + 6,5% per la luce e +8,2% per il gas.