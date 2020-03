Decisione chiusura scuole. Toti: Bene, ma subito aiuti alle famiglie

In merito alle notizie sull’imminente decisione di chiusura di tutte le scuole fino al 15 marzo, il governatore della Liguria Giovanni Toti sulla propria pagina Facebook scrive: “Bene scuole chiuse, ma subito aiuti per lavoratori e famiglie in difficoltà per i figuli a casa”.

Poi aggiunge: “La decisione che trapela da Palazzo Chigi sulla chiusura delle scuole fino a metà marzo ci vede concordi, ci sembra l’unica possibile e conferma che la nostra linea della prudenza era giusta. Tenere chiuse le scuole in tutta la Liguria, nonostante questo non fosse previsto dal decreto del Governo, adottato il primo marzo, è stata una scelta corretta e lungimirante. Continueremo a tutelare la salute dei nostri cittadini con decisione e senza tentennamenti. Già oggi chiederò all’esecutivo aiuti per le famiglie che inevitabilmente subiranno disagi per questa decisione e per tutti i lavoratori non garantiti chiederemo misure di sostegno al reddito. Non molliamo!”