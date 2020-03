Sono 2.706 i malati per coronavirus in Italia, 443 persone in più rispetto a ieri e 107 i morti, 28 in più. E’ quanto ha spiegato il commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile.

Crescono anche le persone guariti. Sono 276 i guariti da coronavirus in Italia, 116 in più rispetto a ieri. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa. L’aumento è del 72,5%.