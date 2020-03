Sestri Levante, rifacimento manto erboso Campo H.C.Andersen

A maggio 2020 ci sarà l’inizio dei lavori di sostituzione del manto in erba sintetica del campo di calcio H.C. Andersen di via Modena a Sestri Levante. Un intervento utile per garantire lo svolgimento in sicurezza di allenamenti, campionati ed eventi sportivi.

L’intervento, comporta un investimento complessivo di 500mila euro con una base di gara di oltre 377mila e richiederà tre mesi di lavori. Le procedure di gara si stanno chiudendo in questi giorni. Oltre un milione di euro di investimenti stanziati dall’Amministrazione comunale per i campi da calcio nella convinzione che ciò possa generare presidi fissi e costanti che determinano, di riflesso, benefici sociali a 360 gradi.

Nel piano di miglioramento delle strutture sportive, rientrano anche l’ammodernamento delle palestre scolastiche di via Val di Canepa e di via Lombardia per un investimento complessivo di oltre 800mila euro e la sostituzione delle palme malate del campetto di via Caboto con i nuovi ulivi. ABov