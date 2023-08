Davagna, cade dalla moto e finisce in un dirupo

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.50, in seguito ad una caduta in moto, sulla Strada Statale SS45, la passeggera di una moto è scivolata fino in fondo ad una scarpata sotto un ponte a Davagna.

Sul posto è intervenuta l’automedica Golf 3, la Croce Rossa di Torriglia i vigili del fuoco e il CNSAS, Soccorso Alpino.

I Vigili del fuoco sono scesi in fondo al dirupo accompagnando in sicurezza anche il personale medico. Dopo averla stabilizzata e posta in barella si è provveduto al recupero.

Questo è stato piuttosto difficile, perché si è dovuta piazzare l’autoscala con estrema cura per permetterle di lavorare sotto strada.

Il trasporto all’Ospedale San Martinoè stato poi effettuato con l’elicottero Drago.