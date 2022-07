Daniele Raco in scena a Villa Imperiale a Genova. Appuntamento il 3 agosto alle 21:30 con il nuovo spettacolo “Il vecchio e il male”.

Daniele Raco in scena a Villa Imperiale mercoledì prossimo.

Lo stand up comedian savonese porta in scena un manifesto, una riflessione comica da cinquantenne che non accetta compromessi

Mercoledì 3 agosto 2022, alle 21.30, a Villa Imperiale, si chiudono gli spettacoli della rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage “Ridere d’agosto ma anche prima con lo spettacolo “Il vecchio e il male” di Daniele Raco.

Lo spettacolo è una riflessione comica di un cinquantenne che non accetta compromessi.

Il comico savonese racconta:

«Cinquant’anni è quel momento in cui capisci che hai meno anni davanti di quelli che hai già vissuto.

Se non ti lasci prendere dal panico da questa considerazione, capisci che devi necessariamente migliorare la qualità del tempo che rimane perché sulla quantità sei perdente.

Devi migliorare i rapporti con le persone, devi avere a che fare solo con gente che stimi, fare le cose che ti piacciono e dire ciò che ti aggrada.

Non ho più il tempo e la voglia di fare la faccia bella, di essere accomodante, di dire ciò che la gente si aspetta che io dica. Non posso e non voglio essere corretto secondo dei canoni non miei, non posso e non voglio fare finta che mi interessi quello che altri hanno da dire se non mi interessa. Più che uno spettacolo è un manifesto: ruggite e fatevi sentire».

I biglietti dello spettacolo (14 euro) si possono acquistare online su https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/214582-il-vecchio-e-il-male.htm, e su biglietteria di https://www.teatrogarage.it, oppure all’ufficio del Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14.00-18.00 venerdì ore 10.00-14.00 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail info@teatrogarage.it).

La sera dello spettacolo la biglietteria apre dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.