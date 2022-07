Arteam Cup 2022 torna in Liguria, a Savona sulla suggestiva Fortezza del Priamar, dal 26 novembre 2022 al 7 gennaio 2023

Arteam Cup 2022 torna in Liguria, a Savona sulla suggestiva Fortezza del Priamar. Il premio è a tema libero. Al premio Arteam Cup sono ammesse le espressioni artistiche, raggruppate in 3 sezioni: pittura (che include anche disegno, illustrazione, incisione e grafica), fotografia (che include anche videoarte e new media art) e scultura (che include anche installazione).

La Giuria della settima edizione di Arteam Cup, che avrà il compito di selezionare gli artisti che parteciperanno alla mostra collettiva del Premio Arteam Cup 2022, è composta da 6 membri: Matteo Galbiati (critico d’arte e docente, Direttore web Espoarte e membro interno di Arteam), Maria Vittoria Pinotti (storica dell’arte, autrice e critica indipendente), Davide Sarchioni (storico dell’arte, curatore e consulente), Livia Savorelli (Direttore Editoriale Espoarte), Antonello Tolve (docente, critico d’arte e direttore della Fondazione Filiberto e Bianca Menna) e Maria Chiara Wang (critica e curatrice).

A mostra inaugurata, la Giuria decreterà i tre vincitori di categoria e sceglierà tra questi il Vincitore Assoluto.

I tre vincitori di Sezione si aggiudicheranno i seguenti premi:

una mostra personale in spazio pubblico o galleria privata, curata da curatore scelto da Arteam

un testo critico (strettamente legato alla mostra personale e alla pubblicazione del catalogo)

una monografia realizzata dall’editore Vanillaedizioni (www.vanillaedizioni.com), nel formato cm 16,5×24 con minimo 96 pagine interne, relativa distribuzione da parte dell’editore e n. 25 copie a disposizione dell’artista. Il progetto editoriale (incluso nel premio) sarà concordato insieme all’artista stesso in funzione della sua ricerca, dei suoi precedenti cataloghi e in stretta sinergia con gli eventi che lo vedranno protagonista nel 2023.

un percorso formativo/creativo e una consulenza annuale con gestione immagine e brand identity

consulenza e servizi Arteam Professional per tutto il 2023, che includono benefit di comunicazione e visibilità.

A questi si potranno aggiungere: residenze d’artista, progetti arte/impresa, partecipazioni a mostre collettive, progetti curatoriali (la lista definitiva dei premi sarà pubblicata sul sito www.arteamcup.it entro il 30 settembre 2022).

Importante novità dell’edizione 2022 è il PREMIO ESPOARTE dedicato al VINCITORE ASSOLUTO:

PREMIO ESPOARTE, comprendente:

€ 2.500,00 (cifra lorda) a titolo di Premio acquisto

Copertina dedicata su ESPOARTE entro la fine 2023

Presentazione monografica dedicato all’artista, sullo stesso numero in cui sarà dedicata la copertina

n. 50 copie del numero a disposizione dell’artista

Per partecipare ad Arteam Cup 2022 occorre versare una quota di iscrizione, a parziale copertura dei costi organizzativi della manifestazione. La quota di iscrizione è fissata in € 50.00 e permette di partecipare alla selezione con tre opere.

I soci Arteam Artisti, in regola con il versamento della quota sociale per l’anno 2022, potranno accedere gratuitamente al concorso.

La candidatura ad Arteam Cup avviene tramite iscrizione online dal sito www.arteamcup.it. L’iscrizione dovrà essere inviata entro il 15 ottobre 2022.

Info: www.arteamcup.it