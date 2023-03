Daniela Bernini, pioniere della Liguria e di tutte le recchesi

Recco, 8 marzo. Giornata Internazionale della Donna. Gli auguri del sindaco Gandolfo a Daniela Bernini, per la nomina a “Pioniere” della Liguria e a tutte le recchesi.

Chi è anima del Consorzio Focaccia di Recco Igp? Tutti a Recco sono d’accordo: Daniela Bernini è una delle “Pioniere” scelte da Regione Liguria, tra quelle donne che si sono distinte nei loro campi, per raccontare il proprio percorso e le proprie esperienze. Lo farà stasera nello “speakers corner” allestito in Sala della Trasparenza a Genova, e ispirato all’angolo dedicato alla libertà d’espressione di Hyde Park a Londra, in occasione dell’8 marzo.

Sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo:

«Nella Giornata Internazionale della Donna, ci complimentiamo con Daniela Bernini per la sua professionalità e la sua esperienza riconosciuta a tutti i livelli. In questi anni, insieme a suo marito Lucio, è stata più volte promotrice di iniziative che hanno portato la focaccia Igp, la bandiera delle nostre eccellenze, in eventi leader a livello mondiale nel settore gastronomico. In questa giornata dell’8 marzo il pensiero speciale va non solo a Daniela ma a tutte le cittadine di Recco, con la convinzione che questo giorno non sia solo di festa ma di riflessione e di impegno per non lasciare indietro nessuna di loro». ABov