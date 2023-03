Samp, Conti chiede l’arbitrato CONI su mancati pagamenti

Mario Giuffredi ha spiegato la scelta di presentare istanza arbitrale per il mancato pagamento del mandato per il rinnovo proprio di Andrea Conti con la Samp.

“Io non capisco tutto questo clamore verso una situazione normale, lo fanno tutti. L’arbitrato è un atto dovuto, non è per fare causa al club. Dalla data del possibile pagamento ci sono 20 giorni per presentarlo, altrimenti il creditore perde i propri soldi”.

“Quello che non viene detto è che Andrea Conti ha rinunciato agli stipendi di gennaio e di febbraio, spostando agli anni successivi quelli di marzo, aprile, maggio e giugno. Nel corso di questa stagione ha rinunciato a sei mensilità per aiutare la Sampdoria, un club che si è comportato seriamente e con cui non ci sono problemi. Lui era infortunato ed è sembrata una scelta giusta”. Ha concluso Giuffredi.