Dal 2 gennaio Autostrada Genova-Varazze scontata al 50%

I pedaggi autostradali di competenza di Autostrade per l’Italia rimangono “gratuiti nei tratti dell’area metropolitana genovese, tra Chiavari e Rapallo in A12 e tra Masone e Ovada sulla A26”. A questi si aggiungerà dal 2 gennaio la riduzione del 50% tra i caselli di Varazze e Genova Prà, in A10, in ragione della durata e della complessità del cantiere per la messa in sicurezza idrogeologica della frana all’altezza di Arenzano”.

E’ quanto si legge in una nota in merito all’incontro tenutosi in Regione tra il governatore Toti, l’ad di Aspi Tomasi, il sindaco di Genova Bucci e il presidente del porto Signorini sulle criticità in corso nella rete autostradale ligure.

Autostrade si è impegnata “dove è possibile” a garantire in tutti i cantieri la doppia corsia per senso di marcia.