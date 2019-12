Pallavolo – Torneo in grande al Lunezia a Sarzana e Vezzano

Sarzana – Un gran bel torneo di pallavolo femminile quello che il Volley Pool Levante (la nuova struttura giovanile, sempre centrata sul Lunezia Volley, nata dal Volley Pool Lunezia e oggi comprendente anche Cpo Ortonovo e Carrarese Volley nonché le spezzine Olimpia e Rainbow) organizza con appuntamento per sabato 4 Gennaio prossimo. Si tratta della “Vpl Cup Liguria Toscana”.

Qua, due i livelli, uno riservato alle squadre di Serie C e l’altro a quelle di D; due gli scenari e cioè il Palabologna sarzanese e il Palazzetto comunale di Vezzano Ligure.

Una formula unica che verte su due quadrangolari, con 2 partite e 6 set garantiti a ognuna delle 8 squadre coinvolte: semifinali al mattino, nel pomeriggio le vincenti di mattina giocano le due “finalissime”, le due perdenti le “finaline” per la terza posizione. Tre set a partita e un punto per ogni set vinto.

A seguire il programma per quanto riguarda la competizione fra complessi di C.

Alla tensostruttura “Diego Bologna” di Sarzana, Subaru Olympia Voltri-Pallavolo Cascina alle ore 10.45 e Lunezia Volley-Fucecchio Pallavolo alle 11.45, alle 18 finale per il 1.o e 2.o posto…mentre alle 16.30 a Vezzano “finalina” per 3.a e 4.a piazza.

Di seguito invece la programmazione relativa alle compagini di D.

Al Palazzetto vezzanese Vp Lucca-Hyposense Albaro alle 10.45 e alle 11.45 Robur Massa-Lunezia poiché quest’ultima ha una squadra pure in D, alle 17.30 la “finalina” e alle 16.30 invece a Sarzana la finale.

Infine alle 19.15 premiazioni alla tensostruttura sarzanese per tutte le compagini e per le atlete che secondo la commissione composta dai tecnici risulteranno miglior palleggiatore, schiacciatore, centrale e difensore. Previsto un premio pure per il miglior giocatore in generale.

Nella foto la squadra di Serie D del Volley Lunezia durante un cambio di campo