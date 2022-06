Da venerdì ritorna il cinema estivo all’aperto a Borghetto S.S.

SAVONA. 20 GIUG. Venerdì sera riapre, alle ore 21, i battenti il Cinema Arena Vittoria, uno dei luoghi più belli dove trascorrere una serata estiva a Borghetto Santo Spirito. La proiezione inizierà alle ore 21 e 30, con “Jurassic World”, prodotto da Steven Spielberg e diretto da Colin Trevorrow. “Per l’estate- annuncia Elga Musso- abbiamo in programma tanti titoli interessanti con il meglio della produzione mondiale: si tratta di film selezionati ad hoc per le famiglie, successivamente ci sarà anche qualche pellicola d’autore, una interessante mostra di manifesti degli anni Settanta e la ormai tradizionale rassegna cinematografica dedicata al grande imprenditore cinematografico italiano Pittaluga, che rappresenta il fiore all’ occhiello della programmazione estiva”. L’ Arena Vittoria è dotata di 600 posti (450 al coperto) ed è immersa in un’oasi di verde, un piccolo e suggestivo parco botanico, che presenta decine di specie di fiori e piante esotiche che il signor Umberto e la signora Renata, storici gestori, hanno sempre accudito con amore. La famiglia Musso gestisce il Cinema Arena Vittoria da 68 anni: “Anche quest’anno – prosegue Elga Musso- continua la fattiva collaborazione con il Comune di Borghetto, con una serie di appuntamenti organizzati dall’ Assessorato alla Cultura. Per gli appassionati della settima Arte e per il Gruppo Amici del Cinema di Borghetto, ci saranno soprattutto due chicche: un’altra interessante mostra dedicata alle locandine ed ai manifesti dei capolavori del cinema e le serate dedicate alle proiezioni ed alle premiazioni del Permio Cinematografico “Pittaluga”, tutte iniziative che, negli anni, sono cresciute soprattutto con lo scopo di divulgare la passione e l’amore per il cinema”. Dopo “Jurassic World” proiettato il 24, 25 e 26), seguiranno “Lightyear-La vera storia di Buzz” (dal 27 giugno a 2 di luglio), “Top Gun” (3 e 4 luglio), “Sonic 2” (5 luglio), “Thor” ( dal 6 all’ 11 luglio), “Serate d’autore” (7 e 14 luglio) e “Corro da te” (13 luglio). “Ad ogni estate abbiamo sempre accolto con entusiasmo turisti e residenti ed altrettanto faremo per questa stagione – conclude la Musso- con grande gioia attendiamo l’apertura di venerdì 24 giugno, che avverrà comunque nel rispetto della massima sicurezza, secondo le disposizioni anti Covid”. Per assistere ai film ed agli appuntamenti culturali dedicati alla cinematografia non è necessaria la prenotazione ed in caso di pioggia il cinema funziona regolarmente con posti a sedere al coperto.

CLAUDIO ALMANZI