Varazze ha offerto una piacevole serata di jazz e cultura con la Wurth e la Strino, nell’accogliente “Ciassa do Ballon”, com’è chiamata dai varazzini, dove attraverso una serie di spettacoli condotte e dedicate al gentil sesso, nell’ambito delle manifestazioni che vogliono ribadire l’importanza di Varazze in quanto “Città delle donne”, si è infatti svolto un concomitante appuntamento che ha visto la presentazione del libro “Io lui e altri effetti collaterali, della scrittrice e nota artista varazzina Giorgia Wurth, seguita dal concerto Jazz di Eleonora Strino la giovanissima jazz girl (chitarra e voce), Dino Cerruti, anch’egli varazzino (basso), con Gianpaolo Casati (tromba).

Band che ormai da anni è una delle migliori interpreti del genere cold a livello internazionale.

Dopo la presentazione della serata da parte dell’Assessore Mariangela Calcagno, che ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale, sponsor dell’evento, è stata la volta di Giorgia Wurth, presentata e sollecitata da Paola Gavarone sulla tematica del libro e sulla spinta che ne ha permesso la genesi e la pubblicazione.

«C’è un pò di autobiografia, che nasce dopo momenti di devastante amore, poi risolta dall’arrivo di un lui, – ha risposto l’autrice – poi la trama si è sviluppata su altra persona e storia dove la solitudine gioca un suo ruolo importante e si innesca su ricordi d’infanzia felice con la figura di un padre affettuoso.»

«Il tutto – come ha sottolineato Paola Gavarone, forte della lettura del libro – esposto con delicatezza, ma non privo di toni crudi e appassionati, leggiadri e leggeri, che invita senza dubbio a leggere per accompagnare, specialmente le donne, in un interessante cammino di approfondimento del mondo femminile.»

Un pubblico numeroso e molto attento ha seguito questa riuscita presentazione, seguita subito dopo dal concerto Jazz i cui protagonisti hanno dato vita a una serie di interpretazioni di gruppo e di solisti, che ne hanno confermato la solida preparazione musicale.

Applausi sinceri e prolungati anche per loro in una calda atmosfera di cultura scritta e suonata, temperata da una leggera brezza che ha beneficiato i numerosi e soddisfatti spettatori.