Da SdC onlus La Spezia la rassegna Classica in Jeans

Classica in Jeans! Parte l’11 dicembre la nuova rassegna online di SdC onlus che da spazio a giovanissimi talenti. 11, 18 e 22 dicembre alle ore 21.00.

Non fermiamo la musica! E’ questo l’imperativo che la Società dei Concerti onlus della Spezia, sta portando avanti nonostante la difficile situazione che stiamo attraversando. Parte Classica in Jeans, la rassegna che si pone un nuovo e ambizioso obiettivo: quello di dare spazio a giovanissimi talenti (tutti sotto i 30 anni) che rappresentano delle eccellenze del nostro panorama musicale.

Questa sezione della programmazione artistica vuole infatti sostenere e amplificare l’impegno nella formazione dei giovani interpreti e il futuro dell’arte musicale. Gli eventi proposti intendono essere un ponte ideale verso il raggiungimento di livelli più elevati di sviluppo artistico e personale di giovani musicisti che possono così esprimere il loro pieno potenziale come artisti e cittadini; dare loro occasioni per inserirsi nel mondo professionale, stimolare la creatività di nuove opere, consentendo ai migliori allievi dei Conservatori di fare esperienze concrete, suonando al fianco di professionisti del settore, mediante l’inserimento in concerti di solisti o formazioni cameristiche. Pensata per racchiudere cinque appuntamenti, alla luce delle necessità attuali, la rassegna si articolerà in tre concerti in dicembre, in tre location diverse e significative per la nostra città: Castello San Giorgio, Fondazione Carispezia e Sala Dante, e a seguire in gennaio. Si esibiranno: l’arpista Valerio Lisci, Alessandro Marchetti pianoforte, e Kou Kou Ge con un programma di flauto e arpa.

Come si svolgeranno? Gli appuntamenti saranno in assenza di pubblico e per questo trasmessi sul canale YouTube di SdC, gratuitamente, e andranno in onda l’11 il 19 e il 22 dicembre alle ore 21.00. Grazie al sostegno e alla collaborazione del Comune della Spezia, inoltre, i concerti saranno trasmessi contemporaneamente sui canali social di Comune e Teatro Civico, e su Tele Liguria Sud ((Canale 19 del digitale terrestre per la Liguria e Canale 172 per la Toscana).

Su sdclaspezia.it sono consultabili dettagli e aggiornamenti, ed a questo link è possibile registrarsi al canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCMjjAZ2LbcKeMBj0AjQ79dg/channels.

Gli appuntamenti sono realizzati anche grazie al contributo dello sponsor Enoi Energy Group, e alla collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia.

“Ci impegniamo perché lo spettacolo e la cultura proseguano cercando nuove vie e intensificando gli sforzi – dichiara il Presidente dell’Associazione Ernesto Di Marino – perché crediamo sia di vitale importanza.”

Per info: www.sdclaspezia.it